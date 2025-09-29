UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE » Monsempron-Libos

UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE » Monsempron-Libos lundi 29 septembre 2025.

UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-29

18h30 Projection en avant-première du film L’Inconnu de la grande arche directement suivie

d’une rencontre avec le réalisateur Stéphane Demoustier.

18h30 Projection en avant-première du film L’Inconnu de la grande arche directement suivie

d’une rencontre avec le réalisateur Stéphane Demoustier.

Synopsis 1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le

projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc

de Triomphe ! À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le

concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où

il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande

Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel… .

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »

6:30 p.m.: Preview screening of the film « L’Inconnu de la grande arche » (The Stranger in the Grand Arch), directly followed by a meeting with director Stéphane Demoustier.

German : UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »

18:30 Uhr: Vorpremiere des Films L’Inconnu de la grande arche direkt gefolgt von

von einem Treffen mit dem Regisseur Stéphane Demoustier.

Italiano :

18:30: Proiezione in anteprima del film L’Inconnu de la grande arche direttamente seguita da un incontro con il regista Stéphane Demoustier

con il regista Stéphane Demoustier.

Espanol : UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE »

18.30 h: Proyección previa de la película L’Inconnu de la grande arche seguida directamente de un encuentro

con el director Stéphane Demoustier.

L’événement UNIPOP de ville en ville « L’INCONNU DE LA GRANDE ARCHE » Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot