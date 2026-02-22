UNIPOP Erik Satie Cinéma Liberty Monsempron-Libos

UNIPOP Erik Satie

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

18h30 Conférence de Karol Beffa.

20h15 Projection du film Erik Satie, entre les notes de Gregory Monro (durée 1h).

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

English : UNIPOP Erik Satie

6:30pm: Lecture by Karol Beffa.

8:15pm: Screening of the film Erik Satie, entre les notes by Gregory Monro (duration: 1h).

