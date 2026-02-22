UNIPOP Erik Satie Cinéma Liberty Monsempron-Libos
UNIPOP Erik Satie Cinéma Liberty Monsempron-Libos jeudi 26 février 2026.
UNIPOP Erik Satie
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
18h30 Conférence de Karol Beffa.
20h15 Projection du film Erik Satie, entre les notes de Gregory Monro (durée 1h).
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
English : UNIPOP Erik Satie
6:30pm: Lecture by Karol Beffa.
8:15pm: Screening of the film Erik Satie, entre les notes by Gregory Monro (duration: 1h).
