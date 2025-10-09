Unipop La petite dernière Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Unipop La petite dernière Cinéma l’utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 9 octobre 2025.

Unipop La petite dernière

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

La saison Unipop c’est des films, des conférences sur l’histoire ou le cinéma de septembre à juin.

18h30 Projection, en avant-première, du film La petite dernière d’Hafsia Herzi.

Suivie d’un échange (en visio) avec la réalisatrice et l’actrice Nadia Melliti.

Cinéma l’utopie 16 Rue Nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Unipop La petite dernière

The Unipop season features films, lectures on history and cinema from September to June.

6:30pm: Preview screening of Hafsia Herzi’s film La petite dernière.

Followed by a video discussion with the director and actress Nadia Melliti.

German : Unipop La petite dernière

Die Unipop-Saison besteht aus Filmen, Vorträgen über Geschichte oder Kino von September bis Juni.

18:30 Uhr: Vorpremiere des Films La petite dernière von Hafsia Herzi.

Anschließend Austausch (per Videokonferenz) mit der Regisseurin und der Schauspielerin Nadia Melliti.

Italiano :

La stagione Unipop comprende film, conferenze sulla storia e sul cinema da settembre a giugno.

18.30: Proiezione in anteprima del film La petite dernière di Hafsia Herzi.

A seguire videochat con la regista e l’attrice Nadia Melliti.

Espanol : Unipop La petite dernière

El ciclo Unipop incluye películas, conferencias sobre historia y cine de septiembre a junio.

18.30 h: Preestreno de la película La petite dernière, de Hafsia Herzi.

A continuación, videoconferencia con la directora y la actriz Nadia Melliti.

L’événement Unipop La petite dernière Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot