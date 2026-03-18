UNIPOP Les sorcières d’Akelarre Cinéma Liberty Monsempron-Libos

UNIPOP Les sorcières d’Akelarre

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

18h30 conférence La chasse aux sorcières (15e-18e siècles), ou la répression d’un crime imaginaire par Ludovic Viallet.

20h15 Projection du film Les sorcières d’Akelarre (vost) .

18h30 conférence La chasse aux sorcières (15e-18e siècles), ou la répression d’un crime imaginaire par Ludovic Viallet.

20h15 Projection du film Les sorcières d’Akelarre (vost) . .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

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English : UNIPOP Les sorcières d’Akelarre

6:30pm: Lecture La chasse aux sorcières (15e-18e siècles), ou la répression d’un crime imaginaire by Ludovic Viallet.

8:15pm: Screening of the film Les sorcières d’Akelarre (vost) .

L’événement UNIPOP Les sorcières d’Akelarre Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot