Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret Cinéma l'Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 4 décembre 2025.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

2025-12-04
2025-12-04

Projection en avant-première du film Ma Frère, suivie d'un échange en visioconférence avec les réalisatrices Lisa Akola et Romane Gueret.
Cinéma l'Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

English : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret

Preview screening of Ma Frère, followed by a videoconference with directors Lisa Akola and Romane Gueret.

German : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret

Vorpremiere des Films Ma Frère, gefolgt von einem Austausch per Videokonferenz mit den Regisseurinnen Lisa Akola und Romane Gueret.

Italiano :

Proiezione in anteprima del film Ma Frère, seguita da una discussione in videoconferenza con le registe Lisa Akola e Romane Gueret.

Espanol : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret

Proyección previa de la película Ma Frère, seguida de un debate por videoconferencia con los directores Lisa Akola y Romane Gueret.

