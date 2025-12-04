Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-04
Projection en avant-première du film Ma Frère, suivie d’un échange en visioconférence avec les réalisatrices Lisa Akola et Romane Gueret.
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret
Preview screening of Ma Frère, followed by a videoconference with directors Lisa Akola and Romane Gueret.
German : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret
Vorpremiere des Films Ma Frère, gefolgt von einem Austausch per Videokonferenz mit den Regisseurinnen Lisa Akola und Romane Gueret.
Italiano :
Proiezione in anteprima del film Ma Frère, seguita da una discussione in videoconferenza con le registe Lisa Akola e Romane Gueret.
Espanol : Unipop Ma frère de Lisa Akoka et Romane Gueret
Proyección previa de la película Ma Frère, seguida de un debate por videoconferencia con los directores Lisa Akola y Romane Gueret.
