Informations pratiques

Prayssac

Unipop, projection : « Un Bon Petit Soldat »

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

L’Unipop de ville en ville est un programme annuel de conférences et de rencontres autour de l’histoire, de l’art, de la littérature et du cinéma

L’Unipop de ville en ville est un programme annuel de conférences et de rencontres autour de l’histoire, de l’art, de la littérature et du cinéma. Les séances sont retransmises en direct au cinéma et accompagnées de la projection d’un film. Selon les cas, la conférence ou la rencontre a lieu avant ou après la projection.

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Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 contact@cinemalouismalle.fr

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English :

« Unipop: From City to City » is an annual program of lectures and events focusing on history, art, literature, and film

L’événement Unipop, projection : « Un Bon Petit Soldat » Prayssac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cahors – Vallée du Lot