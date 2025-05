Unir les Arts, Soutenir les Coeurs soirée théâtre, concert et cirque – Amphithéâtre Sées, 24 mai 2025 20:30, Sées.

Orne

Unir les Arts, Soutenir les Coeurs soirée théâtre, concert et cirque Amphithéâtre 308A Rue du 11 Novembre 1918 Sées Orne

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Programme de la soirée

-« Un singe en hiver », pièce réalisée par Le Miroir Normand

– entracte

– Concert des Avent’uriers

– numéros de cirque

Restauration crêpes, gâteaux, jus de pomme et cidre du Lycée

Boîte à dons présente au profit des « Paniers du Coeurs », qui oeuvre pour la cause animale.

Infos pratiques 20h30 à l’Amphithéâtre du Lycée Agricole de Sées.

5€ l’entrée, gratuit -10ans

Amphithéâtre 308A Rue du 11 Novembre 1918

Sées 61500 Orne Normandie +33 6 44 37 85 61 cecilia.marie.cecmar11@gmail.com

English : Unir les Arts, Soutenir les Coeurs soirée théâtre, concert et cirque

Evening program:

-« Un singe en hiver », produced by Le Miroir Normand

– intermission

– Avent’uriers concert

– circus acts

Catering: crêpes, cakes, Lycée apple juice and cider

Donation box to benefit « Paniers du Coeurs », an animal charity.

Practical info: 8:30pm at the Lycée Agricole de Sées Amphitheatre.

5? admission, free for children under 10

German :

Programm des Abends

-« Ein Affe im Winter », ein von Le Miroir Normand realisiertes Stück

– pause

– Konzert der Avent’uriers

– zirkusnummern

Verpflegung: Crêpes, Kuchen, Apfelsaft und Cidre des Lycée

Spendenbox vorhanden zugunsten der « Paniers du Coeurs », die sich für den Tierschutz einsetzen.

Praktische Informationen: 20.30 Uhr im Amphitheater des Lycée Agricole in Sées.

5? Eintritt, kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Italiano :

Programma della serata:

-« Un singe en hiver », spettacolo teatrale prodotto da Le Miroir Normand

– intervallo

– Concerto degli Avent’uriers

– numeri di circo

Catering: crêpes, torte, succo di mela e sidro del Lycée

Cassetta delle donazioni a favore di « Paniers du Coeurs », associazione animalista.

Informazioni pratiche: ore 20.30 presso l’anfiteatro del Lycée Agricole de Sées.

ingresso 5, gratuito per i bambini sotto i 10 anni

Espanol :

Programa de la noche:

-« Un singe en hiver », obra producida por Le Miroir Normand

– intermedio

– Concierto de los Avent’uriers

– números de circo

Catering: crepes, pasteles, zumo de manzana y sidra del Liceo

Caja de donativos a beneficio de « Paniers du Coeurs », asociación de ayuda a los animales.

Información práctica: 20.30 h en el anfiteatro del Liceo Agrícola de Sées.

entrada 5 ¤, gratuita para los menores de 10 años

L’événement Unir les Arts, Soutenir les Coeurs soirée théâtre, concert et cirque Sées a été mis à jour le 2025-05-17 par Cdc des Sources de l’Orne