Unis’Vers, le festival du lien vivant Saint-Martin

Unis’Vers, le festival du lien vivant Saint-Martin vendredi 19 septembre 2025.

Unis’Vers, le festival du lien vivant

10 Rue de la Liberation Saint-Martin Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Mycélium aborde le bien être par le corps, l’esprit et le lien à la nature, créer ou nourrir le lien entre le vivant en soi et autour de soi.

En cette période de grandes incertitudes pour chacun et pour le monde, dans cette société de plus en plus connectée et pourtant de plus en plus « hors connexion », il est précieux de créer des espaces-temps pour revenir à l’essentiel la vie sous toutes ses formes, du plus manifesté au plus subtil.

ET voilà, l’évènement Unis’Vers, le festival du lien vivant est né ! .

10 Rue de la Liberation Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@mycelium-bien-etre.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Unis’Vers, le festival du lien vivant Saint-Martin a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé