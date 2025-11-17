Unitas Multiplex Église du Vieux-Saint-Sauveur Caen

Le laboratoire Crismat et l’artiste Sophie Moraine proposent une installation immersive entre art contemporain et science.

Une étude portée par le laboratoire CRISMAT et l’artiste Sophie Moraine

Le projet d’expérimentation, de création et de médiation Unitas Multiplex s’inscrit dans une approche transdisciplinaire entre les arts plastiques, les sciences du matériau et le génie civil. Il est centré sur les argiles et les émaux cristallisés (la forme) et sur la mémoire (le fond). L’accueil de l’artiste plasticienne Sophie Moraine au Laboratoire CRISMAT du CNRS à Caen, à partir de janvier 2024, marque le point de départ de cette résidence à long terme.

Une collaboration inédite

Cette résidence permet d’explorer et de contrôler la cristallisation des émaux pour un usage autant dans les arts plastiques que dans le bâtiment, avec pour objectif de répondre aux enjeux environnementaux et de stimuler l’innovation, en lien avec la dynamique de la ville de Caen. Le laboratoire CRISMAT et Sophie Moraine proposeront ainsi une installation immersive alliant art contemporain et science, offrant une expérience originale autour de la cristallisation des matériaux. .

Église du Vieux-Saint-Sauveur 13 Rue Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie

English : Unitas Multiplex

The Crismat laboratory and artist Sophie Moraine present an immersive installation combining contemporary art and science.

German : Unitas Multiplex

Das Crismat-Labor und die Künstlerin Sophie Moraine bieten eine immersive Installation zwischen zeitgenössischer Kunst und Wissenschaft.

Italiano :

Il laboratorio Crismat e l’artista Sophie Moraine propongono un’installazione immersiva che unisce arte contemporanea e scienza.

Espanol :

El laboratorio Crismat y la artista Sophie Moraine proponen una instalación inmersiva que combina arte contemporáneo y ciencia.

