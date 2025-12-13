United christmas party Salle de La Cité Rennes Samedi 13 décembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

20

Soirée swing avec les incroyables Révérent Juke swing band de Belgique

Samedi 13 décembre Dance Addict et Swngin’in the Rennes, vous invite à célébrer la magie de Noël sur la piste de danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T23:59:00.000+01:00

1



Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine