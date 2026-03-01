UNITY X TAP WATER JAM Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Fruit de la rencontre entre Floors Records et Beat X Changers, cet événement réinvente le format de la jam pour en faire une expérience immersive et fédératrice.

Un dispositif unique : le format « Unity » Au cœur de l’Extra Bal, vivez l’expérience Unity : un dispositif improvisé où un DJ et quatre à cinq musiciens jouent en back-to-back permanent. Sans set pré-établi, ils créent ensemble un flux musical ininterrompu, naviguant entre house pointue et héritage club. La musique, assurée par le collectif Floors, devient le moteur d’une interaction directe avec la salle.

Danse et esprit communautaire En écho à cette performance live, trois danseurs du collectif Beat X Changers interviennent tout au long de la soirée pour catalyser l’énergie du public. Inspirée par la Tap Water Jam née à New York en 2010, cette soirée célèbre l’espace du club comme un lieu de liberté, d’expression inclusive et de rencontre. Que vous veniez pour écouter le live ou pour tout donner sur la piste, l’invitation est la même : bouger ensemble, sans barrière.

POURQUOI VENIR ?

Parce que c’est l’occasion rare de voir la musique électronique se construire en direct, sous vos yeux (et vos pieds). C’est organique, c’est spontané, et c’est surtout une immersion totale dans ce que la culture club a de plus beau : le partage.

EN SAVOIR PLUS SUR FLOORS RECORDS

Lancé par le Gin Tonic Orchestra

(collectif de producteurs, musiciens et dj français explorant les racines profondes de la culture club des années 90), ce label incarne une vision sans frontières, où chaque projet trouve refuge sous un même toit. Le label a marqué, pendant deux années consécutives, la scène jazz actuelle avec des soirées au Solar de Saint-Étienne, et a repoussé les limites en fusionnant jazz et musique électronique lors d’une Jazzrave en 2023.

Fruit de la rencontre entre Floors Records et Beat X Changers, cet événement réinvente le format de la jam pour en faire une expérience immersive et fédératrice.

Un dispositif unique : le format « Unity » Au cœur de l’Extra Bal, vivez l’expérience Unity : un dispositif improvisé où un DJ et quatre à cinq musiciens jouent en back-to-back permanent. Sans set pré-établi, ils créent ensemble un flux musical ininterrompu, naviguant entre house pointue et héritage club. La musique, assurée par le collectif Floors, devient le moteur d’une interaction directe avec la salle.

Danse et esprit communautaire En écho à cette performance live, trois danseurs du collectif Beat X Changers interviennent tout au long de la soirée pour catalyser l’énergie du public. Inspirée par la Tap Water Jam née à New York en 2010, cette soirée célèbre l’espace du club comme un lieu de liberté, d’expression inclusive et de rencontre. Que vous veniez pour écouter le live ou pour tout donner sur la piste, l’invitation est la même : bouger ensemble, sans barrière.

POURQUOI VENIR ?

Parce que c’est l’occasion rare de voir la musique électronique se construire en direct, sous vos yeux (et vos pieds). C’est organique, c’est spontané, et c’est surtout une immersion totale dans ce que la culture club a de plus beau : le partage.

EN SAVOIR PLUS SUR FLOORS RECORDS

Lancé par le Gin Tonic Orchestra

(collectif de producteurs, musiciens et dj français explorant les racines profondes de la culture club des années 90), ce label incarne une vision sans frontières, où chaque projet trouve refuge sous un même toit. Le label a marqué, pendant deux années consécutives, la scène jazz actuelle avec des soirées au Solar de Saint-Étienne, et a repoussé les limites en fusionnant jazz et musique électronique lors d’une Jazzrave en 2023.

Quand le collectif Floors Records rencontre les danseurs de Beat X Changers, ça donne une soirée hybride où la musique électronique live et la danse ne font qu’un. Pas de set figé, pas de hiérarchie : juste un flux continu d’énergie pour célébrer l’esprit clubbing et la liberté de mouvement.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 23h00

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T23:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/2627/



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