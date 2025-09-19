Univers Circus Ussel
Venez découvrir un nouveau spectacle avec les magiciens, le clown et ses assiettes comiques, numéro de balle à rebond, jongleur équilibriste.
Et plein d’autres surprises à venir découvrir 1h30 de spectacle à venir savourer en famille sans modération
Représentation au Square Henri Dunant .
Boulevard Léon Blum Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 55 00 21
