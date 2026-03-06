UNIVERS-CITÉ Montpellier

UNIVERS-CITÉ

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-31

L’université dans la ville du futur

Du 10 au 31 mars 2026

Vernissage jeudi 12 mars à 18h30

Hall du bâtiment Atrium

Vernissage jeudi 12 mars à 18h30

En plein débat électoral sur les choix à opérer pour nos villes dans les années qui viennent, l’Université de Montpellier Paul-Valéry présente une exposition sur l’université dans la ville du futur. En raison de l’évolution démographique, du contexte économique ou encore des progrès technologiques, le rapport entre la ville et l’université est amené à changer. Reste à imaginer vers quoi ?

À l’image de Bologne, d’Oxford et de Boston, Montpellier est une ville universitaire . Mais de quoi parle-t-on exactement ? De l’importance du nombre d’étudiants ? De la place qu’occupe l’université sur les plans foncier et immobilier ? L’exposition Univers-Cité a pour objectif de comprendre les ressorts de la relation ville université d’une métropole d’un demi-million d’habitants en plein boom .

Tram ligne 5 Arrêt Université Paul-Valéry

Entrée libre .

The university in the city of the future

From March 10 to 31, 2026

Opening Thursday, March 12, 6:30 pm

Hall of the Atrium building

