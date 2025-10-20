Univers marins et oiseaux Paimpol

19 Rue du Général Leclerc Paimpol Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-20

La P’tite Ferronnière vous accueille à son atelier à Paimpol pour une exposition de sculptures en métal sur le monde animal. Vous pourrez y observer de nombreuses espèces locales telle que le macareux, le courlis… oiseaux et autres animaux marins nés de morceaux de métal En parallèle, vous pourrez découvrir de nombreuses créations dans un espace dédié. .

+33 7 83 55 41 59

