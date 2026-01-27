Univershifté 2026: un plan pour guider l’action Université de Rennes – Campus Beaulieu Rennes Dimanche 7 juin, 09h00 Ille-et-Vilaine

gratuité le dimanche après-midi

L’Univershifté est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique : entreprises, collectivités, associations, citoyens ! L’événement est gratuit le dimanche…

Les 6 et 7 juin se tiendra la 6ᵉ édition de l’UniverShifté pour la première fois à Rennes! Rendez-vous à l’Université de Rennes sur le campus de Beaulieu.



Organisée chaque année par Les Shifters et The Shift Project, l’UniverShifté rassemble plus de 2 000 participants autour des enjeux de la décarbonation de nos sociétés. L’événement s’est imposé depuis sa première édition en 2021 comme le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la transition écologique : entreprises, collectivités, associations, citoyens.

Pour l’édition 2026 à Rennes, notre thématique sera « Un plan pour guider l’action » et met l’accent sur la planification de la transformation écologique, secteur par secteur, en mobilisant largement expertises locales et internationales. L’ambition : réussir la transition à l’échelle, à temps et à coup sûr.



Retrouvez prochainement notre programmation ici: [https://univershifte.fr/](https://univershifte.fr/)

L’événement sera ouvert à tout public : les formats seront variés et accessibles, dès 3 ans, afin d’élargir la participation et d’impliquer la société dans son ensemble.



En savoir plus sur :



_The Shift Project_

_Think tank fondé en 2010 et présidé par Jean-Marc Jancovici, The Shift Project œuvre pour la décarbonation de l’économie et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Il produit des rapports structurants à destination des décideurs publics et privés._



_Les Shifters_

_Association de 20 000 bénévoles engagés pour soutenir la mission du Shift Project. Les Shifters interviennent sur le terrain pour sensibiliser, organiser des événements, relayer les propositions du Shift, et participer aux débats publics sur la transition bas carbone._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00.000+02:00

1

contact@univershifte.fr https://univershifte.fr/

Université de Rennes – Campus Beaulieu 14 All. Blaise Pascal, 35700 Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

