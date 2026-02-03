Université de la nature Initiation à la reconnaissance des amphibiens Rue Louis Prigent Plouaret

Université de la nature Initiation à la reconnaissance des amphibiens

Rue Louis Prigent Maison communautaire Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-12 21:00:00

fin : 2026-03-26 00:00:00

2026-03-12 2026-03-26 2026-04-09

– S’initier à la reconnaissance des 15 espèces d’amphibiens présentes en Bretagne découvrir les critères et les outils d’identification et s’exercer à chercher et différencier les espèces sur le terrain.

– Découvrir le protocole POPAmphibien, proposé par la Société Herpétologique de France. Le principe général est de visiter les sites aquatiques d’une aire-échantillon dont l’étendue est définie par la durée de la sortie sur le terrain (entre 3h et 4h maximum). Chaque site aquatique est visité trois fois par saison de reproduction afin de noter la présence absence des espèces. La multiplication des aires-échantillons sur le territoire permettra de mesurer des tendances à l’échelle régionale.

– Une fois formés, accompagner l’équipe salariée sur divers suivis et inventaires afin de pratiquer et de contribuer à l’amélioration des connaissances sur ce groupe.

