Université de la paix 2025 Cité Internationale Universitaire de Paris Paris

Cinq jours de rencontres et d’analyses pour appréhender les enjeux majeurs de la paix dans un monde multipolaire et tourmenté, mais aussi pour faire émerger des lueurs d’espoir. Ce cycle de débats offre aux étudiants, chercheurs et au grand public l’occasion unique d’échanger avec des experts, des intellectuels et des personnalités engagées sur ces questions essentielles. Cette 9e édition est coordonnée par la Maison Heinrich Heine avec l’appui de 21 maisons du campus.

UNE CITÉ POUR LA PAIX

Les fondateurs de la Cité internationale souhaitaient contribuer à la construction d’un monde de paix, en créant un lieu dédié aux échanges et au dialogue internationaux. Animée par ces valeurs depuis près d’un siècle, la Cité internationale s’est progressivement imposée comme un espace de réflexion et de résonance sur les grands enjeux du monde contemporain et sur la construction d’un avenir pacifique. Pour permettre aux étudiants du monde entier d’affiner leur regard, les maisons, sur une idée originale de la Maison Heinrich Heine, organisent chaque année l’Université de la paix.

UN PROGRAMME POUR UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE

En 2025, année du centenaire, l’Université de la paix est placée sous le thème Dialoguer pour construire la paix | Sciences, arts et société civile face aux fractures du monde. Elle offre aux étudiants et aux chercheurs du campus venus des quatre coins du monde l’occasion de confronter leurs convictions et leur vision de l’avenir avec des personnalités et des experts de tous horizons, et d’en tirer des pistes d’action pour mieux vivre ensemble.

Cette édition sera marquée par la présence exceptionnelle d’Oleksandra Matviïchouk, invitée d’honneur, avocate ukrainienne spécialisée dans les libertés civiles, Prix Nobel de la Paix, dont la participation mettra en lumière le rôle de la Maison de l’Ukraine, inaugurée en 2022 à la Cité internationale. Sa venue enrichira les débats et renforcera la portée symbolique de l’événement.

PROGRAMME

MERCREDI 12 NOVEMBRE | OUVERTURE

Journée

Fondation Deutsch de la Meurthe

15h

Masterclass d’Oleksandra Matviïtchouk / Réservé aux résidents du campus uniquement

Une masterclass exceptionnelle avec Oleksandra Matviïchouk, Prix Nobel de la Paix 2022, est proposée aux résidents de la Cité internationale universitaire de Paris. Avocate spécialisée dans les droits humains et directrice du Centre pour les libertés civiles, elle abordera les enjeux du leadership éthique et positif et conduira une réflexion approfondie sur la gestion des conflits ainsi que sur les leviers d’action pacifique permettant d’envisager une paix durable

Soirée

Maison internationale – Salon Honnorat

Sur réservation

18h30

Mots d’accueil de S.E.M. Stephan Steinlein, ambassadeur d’Allemagne en France et S.E.M. Vegar Brynildsen, ambassadeur de Norvège en France

19h

Keynote d’Oleksandra Matviïtchouk, Prix Nobel de la Paix 2022, directrice du Centre pour les libertés civiles [en anglais]

20h-21h30

Table ronde Dialoguer pour la paix : résister à la haine et construire l’avenir [en anglais]

Dans un monde traversé par les conflits et les divisions, comment construire une paix durable ? Quels rôles jouent le dialogue, l’empathie et la compréhension mutuelle face à la montée des tensions ? Est-il naïf de croire encore au pouvoir de la parole alors que les conflits armés se multiplient à travers le monde ? Cette table ronde réunira des acteurs et actrices de terrain qui œuvrent chaque jour à promouvoir le vivre-ensemble dans ce qu’il a de plus concret et de plus essentiel

Avec Saba-Nur Cheema, politologue à l’université Goethe de Francfort ; Meron Mendel, chercheur en sciences sociales et directeur du centre Anne Frank et Chro Borhan, conseillère dialogue au Centre Nobel de la Paix

Modération : Matthias Krupa, correspondant à Paris pour Die ZEIT

JEUDI 13 NOVEMBRE | ARTS ET MUSIQUE

Journée

Portes ouvertes d’expositions des maisons du campus [Programme à venir]

Soirée

Fondation des États-Unis

La Fondation des États-Unis propose un concert en ouverture de l’exposition L’art en quête de paix : résister, réparer, relier, en collaboration avec les écoles américaines de Fontainebleau. Conçu en hommage à la paix et en écho aux commémorations du 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce spectacle associera musique, lectures de textes et extraits vidéo. Fruit d’un travail collectif de recherche et de création, il tissera un dialogue sensible entre œuvres musicales et textes choisis, offrant une expérience à la fois historique et émotionnelle

Sur réservation

18h30

Concert d’artistes en résidence dans la maison et en partenariat avec les écoles Américaines de Fontainebleau



20h30

Vernissage de l’exposition L’art en quête de paix : résister, réparer, relier

Cette exposition est le résultat d’un concours lancé par le comité d’organisation de l’Université de la paix, en partenariat avec le Club des chercheurs de la Cité internationale



SAMEDI 15 NOVEMBRE | SOCIÉTÉ CIVILE ET ONG

Maison Heinrich Heine

Sur réservation

18h

Table ronde Unir les forces de la société civile : quelles stratégies pour une Europe des droits humains ?

Cette table ronde se propose d’explorer le rôle central de la société civile et des ONG dans la défense des droits humains, ainsi que dans la promotion d’une intégration fondée sur la justice, l’égalité et la solidarité. Comment dépasser les clivages ? Quelles dynamiques collectives mettre en place à l’échelle européenne pour renforcer la protection des droits humains, notamment dans le contexte de l’exil ?

Avec Isabelle Rome, ambassadrice pour les Droits de l’Homme ; Jean-Maurice Ripert, ambassadeur de France, président de l’Association française pour les Nations Unies, président de l’ONG Plan International France et Nicolas Werth, historien, président de Mémorial-France.

Modération : Rodly Saintiné, journaliste et lauréat du programme Voix en Exil

DIMANCHE 16 NOVEMBRE | CLÔTURE

Maison internationale – Salon Honnorat

Sur réservation

18h

Mots d’accueil et keynote de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition propre, juste et compétitive

19h

Table ronde Diplomatie et sécurité – La science au service de la paix… ou de la guerre ? [en anglais]

La science, par essence collaborative et transnationale, offre un langage commun qui dépasse les frontières culturelles, politiques et idéologiques. En favorisant le partage de connaissances, la recherche conjointe et les échanges universitaires, elle renforce la confiance entre les nations. La diplomatie scientifique peut renforcer la confiance entre les nations. La diplomatie scientifique mobilise ainsi l’expertise au service du dialogue international, de la prévention des conflits et de la gestion pacifique des grands défis globaux tels que le climat, la santé et la sécurité alimentaire. Dans un monde fragmenté, elle devient un outil discret mais puissant pour bâtir une paix durable fondée sur la coopération et la compréhension mutuelle.

Avec Stéphanie Balme, directrice du Centre de recherches internationales à Sciences Po Paris ; Sabine Becker, directrice exécutive, secrétaire du Conseil de l’université des Nations Unies ; Vanessa McBride, directrice scientifique, directrice par intérim du Centre pour les futurs de la science, Conseil international des sciences et Gilles Pecassou, directeur délégué général de l’Institut pour le développement et la recherche.

20h30

Discours de clôture de Jean-Marc Sauvé, président de la fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris

A l’occasion de son centenaire, la Cité internationale organise du 12 au 16 novembre l’Université de la paix : une semaine de débats consacrée aux grands défis à relever pour promouvoir la paix et le vivre-ensemble.

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-17T00:59:59+01:00

Date(s) :

Cité Internationale Universitaire de Paris 17 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.citescope.fr/evenement/universite-de-la-paix-2025/