Université de Technologie de Troyes Rosières-près-Troyes 29 et 30 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T13:00:00.000+02:00

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https://hi-paris.fr/event/symposium-the-generative-ai-revolution/

Université de Technologie de Troyes 12 Rue Marie Curie Troyes, 10004 France Rosières-près-Troyes 10430 Aube



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