Université du Temps Libre Conférence sur la Musique du XXe siècle Issoudun

L’univers musical d’Albert Roussel (1869-1937) et de Bohuslav Martinu, avec en filigrane une solide amitié.

Par Robert BICHET, poète compositeur

La musique du XXe siècle, trop souvent méconnue, n’offre pas forcément le visage qu’on lui prête parfois. Bien au contraire, une grande quantité d’œuvres riches, profondes et délicates vous invitent au voyage. C’est de ce répertoire dont je vous parlerai avec simplicité durant ces trois conférences consacrées à l’écoute. .

The musical universe of Albert Roussel (1869-1937) and Bohuslav Martinu, with a strong friendship underpinning it all.

