Université en Angoumois Patrimoines, énergies et sociétés mobiliser, utiliser et contrôler l’énergie du paléolithique à nos jours Médiathèque de l’Alpha Angoulême

Université en Angoumois Patrimoines, énergies et sociétés mobiliser, utiliser et contrôler l’énergie du paléolithique à nos jours

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

L’Université en Angoumois permet au grand public curieux d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie, de philosophie ou d’architecture d’assister à des conférences données sur des sujets variés par des chercheurs de renom.

L’Université en Angoumois offers the general public interested in history, art history, archaeology, philosophy or architecture the chance to attend lectures on a variety of subjects given by renowned researchers.

