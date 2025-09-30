Université Ouverte Gray 2025 2026 Salle municipale de la Halle Sauzay Gray

Université Ouverte Gray 2025 2026

Salle municipale de la Halle Sauzay 7 Rue Sauzay Gray Haute-Saône

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2026-05-19

2025-09-30

L’Antenne Grayloise de l’Université Ouverte, est sur la ligne de départ pour une nouvelle saison et vous invite à en découvrir toute la richesse. Elle a le plaisir et l’honneur de vous convier à sa rentrée solennelle mardi 30 septembre 2025, salle municipale de la Halle Sauzay à Gray. .

Salle municipale de la Halle Sauzay 7 Rue Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 85 46 roland.bauley2@orange.fr

