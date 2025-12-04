Université Populaire Aurons-nous toujours de l’eau potable au robinet en 2030 ? MJC Héritan Mâcon

Université Populaire Aurons-nous toujours de l’eau potable au robinet en 2030 ?

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-04 18:30:00

En partenariat avec UFC Que Choisir.

Catherine Castaing, référente régionale environnement au sein de cette association, fera la présentation et le président de l’association locale animera les débats. Comprendre les menaces qui pèsent sur notre ressource vitale. D’où vient l’eau du robinet ? Qu’est-ce qui peut impacter sa qualité et sa quantité ? Comment est-elle surveillée ? Comment remédier aux problèmes rencontrés ? Comment agissent les collectivités ? Comment le consommateur peut être informé ?

Voilà un certain nombre de questions que les consommateurs se posent et auxquelles l’association locale de l’UFC-Que Choisir de Saône et Loire va apporter des réponses. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

