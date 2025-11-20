Université Populaire Samuel Paty MJC Héritan Mâcon

Université Populaire Samuel Paty

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-20 18:30:00
En partenariat avec Agir pour la laïcité.
Projection-débat “Les derniers jours de Samuel Paty” Le combat de sa sœur pour la vérité.

La projection sera suivie d’un débat avec Jean-Pierre Sakoun, président de l’association Unité Laïque. Historien de formation, conservateur des bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS.

Proche de Mickaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, il combat pour la mémoire du professeur assassiné en 2020 par un terroriste islamiste.

Entrée libre.   .

+33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

