Université pour tous | Peut-on parler de l’architecture des plantes ? Langeac

Université pour tous | Peut-on parler de l’architecture des plantes ?

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Université pour tous propose une conférence Peut-on parler de l’architecture des plantes ? » par Nicolas DOLE, botaniste au Centre Culturel de Langeac à 14h30.

Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr

English :

Université pour tous offers a talk entitled « Can we talk about plant architecture? » by botanist Nicolas DOLE at the Centre Culturel de Langeac at 2:30pm.

German :

Université pour tous bietet einen Vortrag « Kann man über die Architektur von Pflanzen sprechen? » von Nicolas DOLE, Botaniker, im Centre Culturel de Langeac um 14:30 Uhr an.

Italiano :

L’Université pour tous propone una conferenza dal titolo « Possiamo parlare dell’architettura delle piante? » del botanico Nicolas DOLE presso il Centro culturale Langeac alle 14.30.

Espanol :

La Université pour tous propone una conferencia titulada « ¿Podemos hablar de la arquitectura de las plantas? », a cargo del botánico Nicolas DOLE, en el Centro Cultural de Langeac, a las 14.30 h.

