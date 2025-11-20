Université pour tous | Prévention de la malveillance  Langeac

Université pour tous | Prévention de la malveillance

Université pour tous propose une conférence, Prévention de la malveillance par l’adjudante Elodie ROBERT de la gendarmerie de Saugues au Centre Culturel de Langeac à 14h30.

Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr

English :

Université pour tous offers a lecture, « Prévention de la malveillance », by Adjutant Elodie ROBERT of the Saugues Gendarmerie at the Centre Culturel in Langeac at 2:30pm.

German :

Die Université pour tous bietet um 14:30 Uhr im Centre Culturel in Langeac einen Vortrag mit dem Titel « Prävention von Böswilligkeit » von Adjutantin Elodie ROBERT von der Gendarmerie in Saugues an.

Italiano :

L’Université pour tous propone una conferenza sul tema « Prevenzione dei comportamenti dannosi » tenuta dall’ufficiale di garanzia Elodie ROBERT della Gendarmeria di Saugues presso il Centro culturale di Langeac alle 14.30.

Espanol :

La Université pour tous ofrece una conferencia sobre « Prevención de comportamientos malintencionados » a cargo de la suboficial Elodie ROBERT, de la Gendarmería de Saugues, en el Centro Cultural de Langeac a las 14.30 h.

