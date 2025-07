Universités d’Automne 2025 de la AIDPE Palais des Congrès de Rochefort Rochefort

Universités d’Automne 2025 de la AIDPE

Ingénieurs de demain : Du titre IDPE d’hier vs Vers un titre IDPE en Europe

Dates : 17 & 18 octobre 2025

Lieu : Palais des Congrès de La Rochelle

À propos de l’événement

L’Association des Ingénieurs Diplômés par l’État (SIDPE) organise ses Universités d’Automne 2025 les 17 et 18 octobre 2025 à Rochefort sur mer. Un rendez-vous national qui portera cette année sur un enjeu d’avenir : l’harmonisation du titre d’ingénieur en Europe.

Au cœur des échanges :

L’évolution du dispositif IDPE depuis sa création

Le rôle de l’ingénieur dans une Europe en mutation

Les opportunités offertes aux entrepreneurs et employeurs La valorisation des parcours atypiques : militaires, pilotes, techniciens Bac+2

Les passerelles entre formation, mobilité et reconversion professionnelle

Une programmation riche :

Tables rondes avec des experts européens

Témoignages d’ingénieurs diplômés par l’État

Ateliers pratiques sur les reconversions et dispositifs européens

Échanges avec la MESR(DGESIP), Ministère du Travail, Ministère de l’Industrie, la CTI, la CDEFI, le CNAM, l’AFDET, l’APNA, Implic’Action et d’autres acteurs de la formation

Deux jours pour penser l’ingénierie au prisme de l’Europe et de la transformation des compétences.

Objectifs de ces universités :

Mettre en lumière les différents dispositifs européens d’accès au titre d’ingénieur

Promouvoir les reconversions réussies grâce au dispositif IDPE Français

Offrir une tribune aux entreprises et institutions pour coconstruire des solutions

Créer des passerelles entre les acteurs européens de l’enseignement et de l’emploi

Informations pratiques :

Lieu : Palais des Congrès – de ROCHEFORT

Accès : 10 minutes à pied de la gare SNCF

Hébergement : Partenariats en cours (infos à venir)

Inscriptions à venir bientôt

À venir très bientôt

Le programme complet (thèmes, horaires, intervenants)

Les intervenants confirmés

La liste des partenaires institutionnels et entreprises

Pour toute question, contactez-nous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T18:00:00.000+02:00

Palais des Congrès de Rochefort 73 Rue Toufaire, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime