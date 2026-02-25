Univ’Party #4 Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Jeudi 2 avril, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

L’événement jeux de Beaulieu !

Dans le cadre du Festival de l’Engagement, l’évènement autour du jeu est de retour au Diapason !

Cette année encore, les associations, le service culturel et le Pôle Vie Étudiante s’associent pour vous proposer un événement autour du jeu ! **Jeux de société, des jeux vidéo et plusieurs jeux thématisés : il y en a pour tous les goûts.**

_Cet événement est proposé par les associations : AS échecs, Kuro Usagi No Ryodan, La Palme, Révélateur & Roll&Draw_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T23:00:00.000+02:00

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



