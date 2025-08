Unlock Escape Game sur table Charleville-Mézières

Unlock Escape Game sur table Charleville-Mézières samedi 9 août 2025.

Unlock Escape Game sur table

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Saurez-vous découvrir le sérum qui sauvera l’humanité ? Pour le savoir, jouez avec nous à Unlock, un escape game qui mêle jeu de plateau et numérique.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Can you discover the serum that will save humanity? To find out, join us for Unlock, an escape game that combines board games and digital technology.

German :

Kannst du das Serum entdecken, das die Menschheit retten wird? Um das herauszufinden, spielen Sie mit uns Unlock, ein Escape Game, das Brettspiele und digitale Spiele miteinander verbindet.

Italiano :

Riuscirete a trovare il siero che salverà l’umanità? Per scoprirlo, unitevi a noi in Unlock, un gioco di fuga che combina giochi da tavolo e tecnologia digitale.

Espanol :

¿Podrás encontrar el suero que salvará a la humanidad? Para averiguarlo, únete a nosotros en Unlock, un juego de escape que combina juegos de mesa y tecnología digital.

L’événement Unlock Escape Game sur table Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-29 par Ardennes Tourisme