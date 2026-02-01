Unsho + Chris Sam Le Hasard Ludique Paris

Unsho est l’un des noms montants de la scène UK Garage en France. Ses productions sont percutantes et portées par des basses énergiques. Sa musique puise dans le UK Garage, la Bass et le 2-Step, avec un sound design à la fois brut et sophistiqué. Il est également suivi pour ses DJ sets uniques, et a joué dans les salles les plus prestigieuses de Paris (Rex Club, Cabaret Sauvage, Phantom, etc).

Né en France et élevé dans le sud-est de Londres, Chris Sam impose un flow singulier nourri par un parcours international. Révélé avec Motionless, classé dans le Spotify France Viral Top 50, il développe un son hybride mêlant French Touch, Grime, UK Garage, Dancehall et House. Fondateur du Kumo Collective, il œuvre également à la mise en avant de talents et de projets culturels à l’international.

+ Vitamine C (1e partie)

Vitamine C est une DJ et programmatrice, naviguant entre les styles avec aisance entre contrastes et progression. Curieuse et animée par l’éclectisme, elle a joué dans des lieux tels que Virage, Badaboum, La Station, ou le Petit Bain, et a partagé ses selectas pointues sur les ondes de Kiosk, Gimic, Rinse France. Elle affirme aujourd’hui une identité hybride, guidée par la danse, le groove et une recherche constante de nouvelles textures sonores.

Le producteur parisien Unsho et le rappeur franco-britannique Chris Sam annoncent une date unique et exclusive, leur premier live ensemble, en format DJ set + live. La première partie sera assurée par la DJ & curatrice montante Vitamine C.

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

prévente : 14€*

sur place : 17€

*+frais de loc

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-19T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/concert/2026-01-22/unsho-chris-sam



Afficher la carte du lieu Le Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire

