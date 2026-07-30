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Untxin en fête Quartier Socoa Urrugne

samedi 15 août 2026 · Quartier Socoa · Urrugne

Untxin en fête Quartier Socoa Urrugne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quartier Socoa
Adresse
Parking de l'Untxin
Ville
64122 Urrugne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Urrugne

Untxin en fête

Quartier Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-15

18h initiation aux danses basques avec le groupe Saltokian
20h animation musicale avec DJ Ping & Pong.
Buvette et restauration sur place, moules frites, boissons   .

Quartier Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80  urrugne@otpaysbasque.com

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English : Untxin en fête

L’événement Untxin en fête Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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