Untxin en fête Quartier Socoa Urrugne
samedi 15 août 2026 · Quartier Socoa · Urrugne
Informations pratiques
Urrugne
Untxin en fête
Quartier Socoa Parking de l’Untxin Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
18h initiation aux danses basques avec le groupe Saltokian
20h animation musicale avec DJ Ping & Pong.
Buvette et restauration sur place, moules frites, boissons .
Quartier Socoa Parking de l’Untxin Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Untxin en fête
L’événement Untxin en fête Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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