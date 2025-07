°UP / Fouad Boussouf La Confluence – Betton Betton

°UP / Fouad Boussouf La Confluence – Betton Betton Samedi 7 février 2026, 19h00 Tarif unique : 6€ / tarif sortir : 4€

Surprenant duo pour violon et ballon rond ! Sous la houlette du chorégraphe Fouad Boussouf, un musicien et un performeur célèbrent le foot-freestyle, cet art de jongler avec un ballon de foot de façon spectaculaire, devenu emblématique des cultures urbaines. Réjouissant !

Gabriel Majou joue des cordes de son violon avec autant d’espièglerie que Paul Molina jongle avec son ballon. Cette joyeuse association qui aurait pu naître dans une cour de récré est le point de départ de cette création où tous deux s’amusent à dribbler les clichés de leurs disciplines respectives. À la fois arbitre, témoin et acteur de cette complicité naissante, le chorégraphe Fouad Boussouf replonge dans ses souvenirs d’enfance en convoquant le ballon de foot au plateau. Pour lui qui aime autant les défis que le mélange des esthétiques, c’est aussi l’occasion de faire entrer par la grande porte le foot-freestyle dans les salles de théâtre. Alors que tout pourrait opposer ces deux univers, le duo de °Up fonctionne à merveille, entre maîtrise et lâcher-prise. Et c’est le but !

Distribution : Direction artistique et chorégraphie Fouad Boussouf • Interprètes : Gabriel Majou et Paul Molina • Musique : Gabriel Majou • Création Lumières : Romain Perrillat-Collomb • Costumes : Sabrina Dumay

Production Le Phare – Centre Chorégraphique National du Havre Normandie / Coproduction Equinoxe – Scène Nationale de Châteauroux / Coproduction Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dans le cadre du festival Waterproof, Plongez dans la danse !, du 29 janvier au 8 février 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T19:40:00.000+01:00

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-30519-0.wb?REFID=LikNAAAAAAAMAQ

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine