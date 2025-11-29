UPCYCLING ARTISTIQUE TOUS EN BOMBE ! Le Mans

UPCYCLING ARTISTIQUE TOUS EN BOMBE !

11 rue Pasteur Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

2025-11-29

UPCYCLING ARTISTIQUE TOUS EN BOMBE RÉALISÉ PAR DES ARTISTES DE STREET ART

Exposition d’oeuvres d’artistes de Street Art sur le thème de l’Upcycling !

En français on dit Surcyclage, un procédé de recyclage par le haut qui consiste à récupérer des matériaux ou produits n’ayant plus d’utilité afin de leur donner une nouvelle vie en les revalorisant.

Plus de 20 artistes de Street Art ont créer plus de 40 œuvres sur des Bombes aérosols vides, spécialement pour cette exposition

Upcycling artistique aussi pour de nombreuses autres œuvres présentées à cette occasion sur des supports des plus originaux tels que de nombreux Vinyles souvent de couleur, du bois, du liège, des ardoises, des cadres anciens ou des plateaux vénitiens, des planches de skateboard, des bustes de mannequins et même une aile de 2CV…

Quand il s’agit de surcycler, les artistes ne manquent pas d’imagination, ni de créativité. .

+33 7 67 48 51 54 associationaagr@gmail.com

English :

ARTISTIC UPCYCLING: ALL IN BOMBS MADE BY STREET ART ARTISTS

German :

KÜNSTLERISCHES UPCYCLING: ALLE IN BOMBEN, DIE VON STREETART-KÜNSTLERN HERGESTELLT WURDEN

Italiano :

UPCYCLING ARTISTICO: TUTTE LE BOMBE REALIZZATE DA ARTISTI DI STREET ART

Espanol :

UPCYCLING ARTÍSTICO: TODO EN BOMBAS HECHAS POR ARTISTAS CALLEJEROS

