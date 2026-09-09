Upcycling : entre rêves et réalités, Musée du tissage et de la soierie – Espace Pierre Berchoux, Bussières

Informations pratiques

Upcycling : entre rêves et réalités 19 et 20 septembre Musée du tissage et de la soierie – Espace Pierre Berchoux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant l’année scolaire 2025/2026, les élèves des classes de 4ème du collège de Balbigny ont participé à un projet culturel et artistique sur le thème de l’upcycling dans le textile.

L’upcycling (ou surcyclage) consiste à donner une nouvelle vie plus qualitative à un produit usagé. Après avoir visité le musée et 3 entreprises textiles du territoire, ils ont pu travailler avec le Club de Spores (collectif d’artistes textiles) afin de créer plusieurs décors et tenues à partir de déchets et de chutes provenant des entreprises textiles locales.

Découvrez certaines de ces créations au musée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Dans le cadre de la convention d’éducation aux arts et à la culture portée par la CC Forez-Est, avec le soutien de la DRAC ARA, la Région, le Département, la CAF et l’Education nationale.

Profitez également de ce week-end pour (re)découvrir l’exposition temporaire « Remailler : la mémoire vive du textile roannais » et pour assister à des démonstrations de tissage sur des métiers de 1800 à nos jours.

Musée du tissage et de la soierie – Espace Pierre Berchoux 125 Place Vaucanson, 42510 Bussières Bussières 42510 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 27 33 95 http://www.museedutissage.com Installés dans une ancienne usine de tissage, les compagnons du tissage vous invitent à découvrir tous les secrets de fabrication des plus belles étoffes sur des métiers à tisser de 1800 à nos jours, tous en fonctionnement.

Pendant l’année scolaire 2025/2026, les élèves des classes de 4ème du collège de Balbigny ont participé à un projet culturel et artistique sur le thème de l’upcycling dans le textile.

©Musée du tissage