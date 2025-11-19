UPGRADE BRANDI CARLILE – LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt
UPGRADE BRANDI CARLILE – LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt vendredi 23 octobre 2026.
UPGRADE BRANDI CARLILE Début : 2026-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.
AEG PRESENTS PRÉSENTE : UPGRADE BRANDI CARLILEInformation importante Attention, cet upgrade n’inclut pas le billet pour le concert : Un billet doit être acheté séparément afin de pouvoir utiliser l’upgrade. Sans billet de concert en votre possession, cet upgrade est inutilisable.VIP SOUNDCHECK UPGRADEVotre Package comprend : -Un accès au soundcheck avant le show-Un pack de produits dérivés de la tournée-Un pass laminate et son tour de cou-Un accès prioritaire au stand de produits dérivés (si applicable)-Un accès anticipé en salle
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92