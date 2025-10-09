UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS – LE DOME MARSEILLE Marseille

UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS – LE DOME MARSEILLE Marseille jeudi 9 octobre 2025.

UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS Début : 2025-10-09 à 20:00. Tarif : – euros.

JUNZI ARTS PRÉSENTE : UPGRADE MEET & GREET – DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARSRencontrez les reines de Drag Race France All Stars !À l’occasion du Royal Tour, nous vous proposons des billets exclusifs MEET & GREET pour partager un moment privilégié avec les queens de la saison juste après le show : Elips, Kam Hugh, La Big Bertha, Magnetica, Mami Watta, Misty Phoenix, Moon, Piche, Punani et Soa de Muse ! Les places sont limitées, réservez vite la vôtre pour vivre une expérience lé-gen-daire Attention : ce billet ne donne pas accès au spectacle. Il est indispensable d’avoir deux billets séparés, un pour le Meet & Greet et un pour le spectacle (toutes catégories).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13