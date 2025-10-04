UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS – MEET & GREET ROYAL TOUR 2025 – ARKEA ARENA Floirac

UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS – MEET & GREET ROYAL TOUR 2025 – ARKEA ARENA Floirac samedi 4 octobre 2025.

UPGRADE DRAG RACE FRANCE LIVE ALL STARS – MEET & GREET ROYAL TOUR 2025 Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Attention : ce billet ne donne pas accès au spectacle. Il est indispensable d’avoir deux billets séparés, un pour le Meet & Greet et un pour le spectacle (toutes catégories). Rencontrez les reines de Drag Race France All Stars ! À l’occasion du Royal Tour, nous vous proposons des billets exclusifs MEET & GREET pour partager un moment privilégié avec les queens de la saison juste après le show : Elips, Kam Hugh, La Big Bertha, Magnetica, Mami Watta, Misty Phoenix, Moon, Piche, Punani et Soa de Muse ! ??Les places sont limitées, réservez vite la vôtre pour vivre une expérience lé-gen-daire.Détail de l’offre :Billet exclusif MEET & GREET pour partager un moment privilégié avec les queens de la saison juste après le show : Elips, Kam Hugh, La Big Bertha, Magnetica, Mami Watta, Misty Phoenix, Moon, Piche, Punani et Soa de Muse !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33