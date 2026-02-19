U&PIA Solo Live Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

U&PIA Solo Live

Lundi 2 mars 2026 de 18h à 22h30.

18:00 Ouverture des portes

19:00–20:00 Concert

20:00–22:30 Évènement spécial. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Concert J-Pop

U&PIA

[J-Pop | Japon]



Formé le 2 décembre 2021, U&pia est un boysband japonais qui s’est rapidement fait remarquer par son énergie scénique et son univers musical mêlant J-Pop et K-Pop. Leur nom, qui peut être interprété comme You And Personal Impact Amplifiers , reflète leur volonté d’amplifier le sentiment d’unité entre les membres et leurs fans, et de créer

ensemble une forme d’utopie musicale.



Porté par cette vision, le groupe développe un style dynamique qui transcende les frontières et rassemble les publics autour d’une énergie positive. Leur fandom, nommé M&i, incarne ce lien étroit entre les artistes et leur communauté.



Leur dernier CD, STEREO TYPE, a atteint la première place du classement Oricon le jour de sa sortie, confirmant leur popularité croissante au Japon.

En 2025, le groupe a également été récompensé par le「ASIA TOP AWARDS 2025」Popular Boy Group, soulignant aussi son impact en dehors des frontières nippones. Habitués des scènes internationales, les membres de U&pia se sont déjà produits à de nombreuses reprises en Europe. Ce nouveau voyage à Marseille marquera notamment leur

cinquième passage en France, témoignant du lien particulier qu’ils entretiennent avec leur public européen.



Déroulé de l’évènement

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

