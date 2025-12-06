Urbain’ Band à Tissé Métisse Cité des Congrès Nantes

Urbain’ Band à Tissé Métisse Cité des Congrès Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 –
Gratuit : non Voir sur le site du festival En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Le Samedi 13 Décembre à la cité des congrès de Nantes, dans le cadre du Festival Tissé Métisse, la Fanfare va jouer deux fois en public !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/