Urbain’ Band à Tissé Métisse Cité des Congrès Nantes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 –
Gratuit : non Voir sur le site du festival En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Le Samedi 13 Décembre à la cité des congrès de Nantes, dans le cadre du Festival Tissé Métisse, la Fanfare va jouer deux fois en public !
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/