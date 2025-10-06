URBAIN EN RODAGE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

URBAIN EN RODAGE Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de “Saison 1 – Episode 1” son premier spectacle, Urbain parcourt la France avec ses nouvelles blagues, parce qu’il en a marre de ne les faire que pour des vapoteurs parisiens à trottinettes. A 37 ans, il est ce gars contradictoire qui aime se mettre deux mines par semaines, mais qui fait quand même le Dry January. Ce type qui rêve de coucher avec la terre entière mais qui est en couple depuis 14 ans. Ce mec qui tente de faire du sport, mais uniquement après s’être enfilé un matelas de fromage. Et là, aujourd’hui, il sent bien qu’un tournant dans sa vie doit être opéré: va-t-il rester le gars Rock’n’roll qu’il aime être ou se ranger définitivement et l’assumer ? Une véritable dramaturgie moderne (carrément) dont vous aurez la ou les réponses en l’écoutant raconter ses conneries, peser le pour et le contre avec vous pendant une heure. > Le Saviez-vous ?Urbain, ça pourrait être bien comme pseudo d’artiste, mais c’est son vrai prénom. Déjà ça partait mal. Vous l’avez sûrement déjà vu Urbain : sur plein de sketchs de Topito, au festival de Montreux, sur Clique, dans les Comedy Club parisiens où il présente les soirées stand up, dans ses 1200 podcast “Plutôt Caustique”, “Podkassos”…. Ou au comptoir d’un bar en train de crier des insanités. Ouais sûrement là en fait.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92