URBAIN MOOD Wattignies (Le) Nantes

URBAIN MOOD Samedi 18 octobre, 13h00 Wattignies (Le) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T20:00:00
Fin : 2025-10-18T13:00:00 – 2025-10-18T20:00:00
Au programme :
✨ Vêtements, accessoires & chaussures – mixte et pour tous les styles
✨ DJ Set by Puppa Dready pour t’ambiancer toute la journée
✨ Food corner sur place ou à emporter pour régaler vos papilles.
C’est l’occasion parfaite pour :
Dénicher des pépites à prix doux
Danser sur un son bien chaud
Manger et chiller entre ami·es
Faire de belles rencontres dans une ambiance conviviale
Tu veux participer côté exposant·e ? Bonne nouvelle : il reste encore quelques stands disponibles → réservation via le lien en bio !
Ne rate pas ce vide-dressing pas comme les autres… ça va être animé !
Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
