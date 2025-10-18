URBAIN MOOD Wattignies (Le) Nantes

Au programme :

✨ Vêtements, accessoires & chaussures – mixte et pour tous les styles

✨ DJ Set by Puppa Dready pour t’ambiancer toute la journée

✨ Food corner sur place ou à emporter pour régaler vos papilles.

C’est l’occasion parfaite pour :

Dénicher des pépites à prix doux

Danser sur un son bien chaud

Manger et chiller entre ami·es

Faire de belles rencontres dans une ambiance conviviale

Tu veux participer côté exposant·e ? Bonne nouvelle : il reste encore quelques stands disponibles → réservation via le lien en bio !

Wattignies, Nantes

Samedi 18 octobre 2025

13h – 23h

Ne rate pas ce vide-dressing pas comme les autres… ça va être animé !

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Wattignies lieu de bonnes affaires et de fête samedi 18 octobre, de 13h à 23h ! Accessoires Vêtements