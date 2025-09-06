Urban Bootcamp’ Fête du Hip Hop Campagne
Urban Bootcamp’ Fête du Hip Hop Campagne samedi 6 septembre 2025.
Urban Bootcamp’ Fête du Hip Hop
Place du 8 mai 1945 Campagne Landes
L’Association d’Animations Culturelles Campenoise (A2C2) est installée depuis 2009 à Campagne, commune rurale du Marsan Agglomération. Elle a pour objet d’organiser des animations et manifestations culturelles
pour tous les publics. Convaincue que la population de Campagne de plus en plus rurbaine
doit pouvoir profiter d’une culture moderne, adaptée aux gouts et aux envies actuelles, elle se donne pour missions d’être le plus possible dans l’air du temps dans ce qu’elle propose.
La culture hip hop et ses valeurs trouvent ainsi toute leur place dans les propositions culturelles adressées au public adolescent et jeune adulte de la commune.
Avec URBAN BOOTCAMP’ l’A2C2 souhaite promouvoir cette culture, en faire connaitre ses valeurs et valoriser le vivre ensemble auprès des jeunes adolescents issus de différents espaces de vie autour d’une culture artistique commune. Forte d’un pre .
Place du 8 mai 1945 Campagne 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 56 95 11 urbanbootcamp40@gmail.com
