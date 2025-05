Urban culture – Les Halles de Parthenay Parthenay, 14 juin 2025 11:00, Parthenay.

Deux-Sèvres

Urban culture Les Halles de Parthenay 96 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14 00:00:00

2025-06-14

Découverte du skate de 11h à 12h30 et de 14h à 20h

Le magasin Le Spot et Pyra, jeune association de skate et trottinettes à Parthenay, vous invitent à découvrir des figures.

Démonstration de football freestyle de 14h à 19h

Elisa Lanche, reconnue dans la discipline du teqball pour avoir représenté la France aux Jeux européens et Championnats du monde en 2023 et Corentin Baron, vice-champion de France de freestyle football vous feront découvrir cette discipline.

Initiation au breakdance de 14h à 19h

Original Monkeez, association parthenaisienne, et la Cie Ego de Niort, proposent des démonstrations et des initiations de cette danse urbaine.

Création d’œuvres free style à partir de 14h

Georges Bodocan, artiste installé à Pougne-Hérisson, vous invite à vous exprimer librement.

Soirée DJ set à partir de 20h, sur la terrasse du bar Le Baratin (esplanade des Halles). .

