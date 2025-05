URBAN FEST X FESTIFILM – Lunel, 31 mai 2025 07:00, Lunel.

Samedi 31 mai 2025

Résidence La Roquette

Dès 10h

Cette année, deux événements phares de Lunel fusionnent pour une journée exceptionnelle le Lunel Urban Fest s’associe au Festi Film pour vous offrir un concentré de culture urbaine, de cinéma, de musique et de bonne humeur!

URBAN FEST 100% cultures urbaines

Contests & initiations rollers, trottinettes, VTT, street basket, parkour, graff, hip hop, beatbox…

Ateliers créatifs, démonstrations, animations enfants, grimpe dans les arbres, structures gonflables, slackline…

Ambiance DJ toute la journée

Foodtrucks & buvette sur place

FESTI FILM le ciné des jeunes talents

Sélection de 10 courts-métrages réalisés par des jeunes de 10 à 30 ans

Projections en plein air dans une ambiance conviviale

Remise de prix par un jury mêlant pros et passionnés .

Cité La Roquette

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 32

English :

Saturday, May 31, 2025

La Roquette residence

Starting at 10 a.m

German :

Samstag, 31. Mai 2025

Residenz La Roquette

Ab 10 Uhr

Italiano :

Sabato 31 maggio 2025

Residenza La Roquette

A partire dalle ore 10.00

Espanol :

Sábado 31 de mayo de 2025

Residencia La Roquette

A partir de las 10h

