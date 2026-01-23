Urban game les secrets de la recette de Dom Pérignon Office de tourisme Sainte-Menehould
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
2026-04-11
Tout public
INEDIT il se dit qu'à Sainte Ménehould, Dom Pérignon détient la recette du champagne, mais on vient de lui voler, Accompagné de vos amis, vous vous lancerez dans cette aventure semée d'embûches pour retrouver la fameuse recette et la rendre à notre célèbre moine.
En famille ou entre amis (à partir de 8 ans).
Rdv à l'office de tourisme Couleurs d'Argonne.
+33 3 26 60 85 83
