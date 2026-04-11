Urban Gliss Complexe Coubertin Châteaurenard

Châteaurenard

Urban Gliss

Samedi 11 avril 2026 de 14h à 17h30. Complexe Coubertin Avenue Jean Marmoz Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Urban Gliss au Skate Park du Complexe Coubertin.

Venez découvrir, vous initier.Familles

Urban Gliss au Skate Park du Complexe Coubertin.

Découverte et initiation aux activités de types urbaines skate, trottinette, roller, Hip-Hop, Art Urbain. .

Complexe Coubertin Avenue Jean Marmoz Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 58 05 mjc.chateaurenard@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Urban Gliss at the Skate Park of the Complex Coubertin.

Come to discover, to initiate you.

L’événement Urban Gliss Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence