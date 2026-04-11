Urban Gliss Complexe Coubertin Châteaurenard
Urban Gliss Complexe Coubertin Châteaurenard samedi 11 avril 2026.
Châteaurenard
Urban Gliss
Samedi 11 avril 2026 de 14h à 17h30. Complexe Coubertin Avenue Jean Marmoz Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Urban Gliss au Skate Park du Complexe Coubertin.
Venez découvrir, vous initier.Familles
Urban Gliss au Skate Park du Complexe Coubertin.
Découverte et initiation aux activités de types urbaines skate, trottinette, roller, Hip-Hop, Art Urbain. .
Complexe Coubertin Avenue Jean Marmoz Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 58 05 mjc.chateaurenard@free.fr
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English :
Urban Gliss at the Skate Park of the Complex Coubertin.
Come to discover, to initiate you.
L’événement Urban Gliss Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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