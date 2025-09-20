Urban-Hist : le patrimoine toulousain sur le bout des doigts Archives municipales Toulouse

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Plongez dans le patrimoine toulousain avec Urban-Hist

Grâce à l’outil de cartographie numérique Urban-Hist, partez à la découverte de Toulouse à travers les siècles.

Guidé dans vos recherches historiques, vous naviguerez dans la ville d’autrefois à travers :

ses anciens cadastres

l’évolution des noms de rues

des affaires criminelles

les lignes de transports en commun

les bâtiments inventoriés

les vestiges antiques

et de nombreuses photographies patrimoniales

Un véritable voyage interactif dans la mémoire urbaine de Toulouse !

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales