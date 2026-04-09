URBAN NANTES, PORTEVENT, Nantes

URBAN NANTES Jeudi 9 avril, 21h00 PORTEVENT Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T21:00:00+02:00 – 2026-04-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-09T21:00:00+02:00 – 2026-04-09T22:30:00+02:00

Urban Nantes présente un plateau rap réunissant des artistes émergents de la scène nantaise : Dru & Kurt, Aviero Masta,Kplevrai, Dmic Booster . Ce concert propose un set dynamique d’ 1h15 avec DJ set d’ouverture, showcases courts et transitions fluides.

Chaque artiste est invité à performer. La soirée se clôture par un temps participatif type open mic.

Ce projet valorise la scène rap émergente et soutient l’expression artistique des jeunes du territoire.

Line up :

Dru & Kurt

Duo de rap originaire de Nantes, Dru & Kurt se rencontrent à l’occasion du titre « Blockbuster », issu du projet « Nuage magique » de Tiger Mess. Cette collaboration marque le point de départ du triptyque « Ambition », une série de projets dans lesquels ils développent un univers moderne aux influences variées, explorant avec justesse les tensions entre doutes et certitudes.

https://www.instagram.com/druclone/

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Aviero Masta

Issu de la scène urbaine nantaise, Aviero Masta s’impose comme un artiste prometteur. À la croisée du rap mélodique et des sonorités afro-urbaines, il propose un univers authentique alliant énergie, sens du storytelling et productions actuelles. Porté par des titres tels que « King » et son projet CRMP (2025), il affirme une identité artistique forte, soutenue par une présence scénique efficace. Il incarne une nouvelle génération d’artistes indépendants, ambitieuse et ancrée dans son époque.

https://www.instagram.com/aviero_masta.offishal/

Kplevrai

À seulement 18 ans, Kplevrai figure parmi les jeunes talents les plus prometteurs de la scène rap nantaise. Son univers, à la fois brut et introspectif, repose sur une écriture sincère et une technique affirmée. Révélé au grand public à la suite d’une performance remarquée au festival La Rue Râle, il poursuit son ascension avec plusieurs projets à son actif, dont son premier album « Une de perdue ». Sur scène, il se distingue par une énergie intense et une forte capacité à capter l’attention du public.

https://www.instagram.com/kplevrai/

Dmic Booster

Artiste émergent basé à Nantes, Dmic Booster développe un univers musical à la croisée du rap et de l’Afrobeat. Sa musique, à la fois rythmée et accessible, se caractérise par une énergie communicative et des sonorités actuelles. Avec son EP « Chef d’œuvre », composé de quatre titres, il pose les bases d’un projet artistique cohérent et prometteur, porté par une identité sincère et ensoleillée.

https://www.instagram.com/dmicbooster/?hl=fr

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PORTEVENT 1 bd Henry Orrion, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire https://portevent.fr/ https://www.instagram.com/portevent_nantes/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 308 Followers, 697 Following, 10 Posts – See Instagram photos and videos from Dru (@druclone) », « type »: « rich », « title »: « Dru (@druclone) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/634019907_18141706819478563_3564595663683384190_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=LXdH6FuWIE4Q7kNvwEabFhB&_nc_oc=AdqqnS0MczLvu0CcqvqyZei5yMsohdAXKPECYht1X9aPeQ-sRDC1NWvXoVn5-E0ZD0I&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=Vj0Lc0ST4hvfg4fGGwRDew&_nc_ss=7a30f&oh=00_AfxnjUdHj–9Xy2SVxo8FGKyFfIPpyVRxVBlp2BBpfx_Cg&oe=69CC2346 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/druclone/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/urban.nantes/?hl=fr&__coig_restricted=1 »}] Au cœur du quartier Saint-Félix, les villageois·e·s prennent plaisir à se retrouver autour d’un breuvage, à Portevent, lieu convivial et chaleureux faisant vivre les musiques, danses traditionnelles et contes ancestraux. Mais on raconte que chaque soir, à la nuit tombée, de drôles de choses se passent entre les murs de cette taverne. D’étranges créatures s’emparent de l’esprit du lieu et envoûtent les âmes présentes, les poussant à festoyer et danser jusqu’à tard dans la nuit. Si vous venez par chez nous, prenez garde, il se pourrait que votre passage vous marque à tout jamais… TRANSPORTS EN COMMUN*

• Tramway ligne 2 : arrêt Saint-Félix

• Bus 10/23 : arrêt Lombarderie

VOITURE

• Périphérique ouest : sortie n°33 Porte d’Ar Mor

• Périphérique Est : sortie n° 40 Porte de La Beaujoire

COVOITURAGE

• Des transports groupés peuvent être organisés lors des sorties spectacles. N’hésitez pas à nous contacter.

À noter : Portevent ne bénéficie pas de parking.

VÉLO

• Stationnements disponibles pour les cyclistes et pistes cyclables aux abords du lieu.

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Photo : Aviero Masta