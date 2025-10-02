Urban Photo : 50 ans d’esthétiques urbaines Quai de la Photo Paris

C’est à l’occasion des 20 ans de l’Urban Films Festival qu’est née cette exposition aux multiples formats. Dans un parcours multidisciplinaire, le visiteur explore l’évolution des regards portés sur la culture urbaine. Des figures emblématiques comme Martine Barrat, Sophie Bramly et Gérard Guittot, seront exposées en salle d’exposition, représentant la partie historique de l’exposition et créant un contraste avec une représentation plus moderne de l’art urbain, qui elle, sera visible au premier niveau sur le pont principal à travers le travail de Little Shao.

Entre archives photographiques, extraits de films cultes en partenariat avec ARTE et bandes sons, l’exposition propose un dialogue à travers les générations et les récits.

Dans cette dynamique de multi-formats et avec cette envie d’ouvrir l’exposition à plusieurs regards, un concours photo, ouvert à tous, sera organisé sur toute la période, pour dévoiler les photographies sélectionnées les dernières semaines de l’exposition.

Du samedi 01 novembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 02h00

Du jeudi 02 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Quai de la Photo 9 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (370m)

Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (269m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (79.18m)

