Urban Pulse Kursaal Besançon

Urban Pulse Kursaal Besançon samedi 22 novembre 2025.

Urban Pulse

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 02:00:00

2025-11-22

Un spectacle alliant rap, break & dance, animé par un Dj, le tout dans la salle mythique du grand Kursaal !!!

DJ MENAS sera aux manettes de ses platines, les troupes de jeunes danseurs bisontins BEE OXEED Crew et THE LOST Crew montreront tout leur talent sur la scène, et le tout couronné par un concert du rappeur bisontin SHAO

Une super soirée caritative, organisée en soutien à l’association DIATONIC > infos sur le site www.diatonic25.fr

Buvette et petite restauration .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

