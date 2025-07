Urban Skecthing et carnet de voyage Atelier créatif en balade Départ depuis La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Départ depuis La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

matériel compris

Début : Mercredi 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 14:30:00

2025-08-06

Réalisons un petit carnet de voyage à travers les rues du village. De quoi expérimenter le dessin sur le vif et jouer avec la composition d’un carnet.

Une invitation à (re)découvrir ce qui nous entoure et à créer vos propres carnets par la suite!

Départ depuis La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouilllotte@gmail.com

English :

Let’s create a little travel diary through the streets of the village. Here’s a chance to experiment with live drawing and play with the composition of a notebook.

An invitation to (re)discover our surroundings and create your own notebooks later!

German :

Erstellen wir ein kleines Reisetagebuch durch die Straßen des Dorfes. Experimentieren Sie mit dem Zeichnen auf der Stelle und spielen Sie mit der Komposition eines Notizbuchs.

Eine Einladung, unsere Umgebung (neu) zu entdecken und später Ihre eigenen Notizbücher zu gestalten!

Italiano :

Creiamo un piccolo diario di viaggio per le strade del villaggio. È un ottimo modo per sperimentare il disegno dal vero e giocare con la composizione di un taccuino.

Un invito a (ri)scoprire i nostri dintorni e a creare in seguito i vostri taccuini!

Espanol :

Vamos a crear un pequeño diario de viaje por las calles del pueblo. Es una buena manera de experimentar con el dibujo al natural y jugar con la composición de un cuaderno.

Una invitación a (re)descubrir nuestro entorno y a crear más tarde tus propios cuadernos

